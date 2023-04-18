Ahmet Hakan, Erdoğan’ın aldığı o kararı duyurdu! Demek ki varmış bir bildiği

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bakanların milletvekili adayı yapılmasını değerlendirdiği yazısında "Demek ki varmış Erdoğan’ın bir bildiği" dedi.

Hakan, "Erdoğan’ın bu kararı, partisinin seçime güçlü girmesi açısından doğru bir taktik. Erdoğan, seçim kampanyasına güç kazandırmak için almış bu kararı" yorumunu yaptı.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Mesela Murat Kurum’a bakıyorum: Sahada eli yüzü düzgün, temiz icraatın temsil gücünü yüklenmiş, İstanbul’da tam olarak dikkat merkezi durumunda.

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Mesela Hulusi Akar’a bakıyorum: Toplumsal barış adına CHP’yi, İYİ Parti’yi ziyaret etme cesaretini sergiliyor, sıradan bir AK Parti adayının atamayacağı adımları atıyor.

Gelelim kabinenin en dikkat çeken ismi olan Süleyman Soylu’ya... Ona ayrı bir parantez açmak gerekir: Deprem bölgesinin en faal bakanlarından biriydi. Bu yüzden bel rahatsızlığı yaşadı. Bunun üzerine hakkında söylentiler çıkarıldı. “Bel rahatsızlığı bahane, Erdoğan’la sorun yaşıyor” dendi. “Süreçte çok yoruldu, aday yapılmaz” dendi. Aday yapılması, “tenzili rütbe” olarak yorumlandı.

Kısacası hakkında çok tevatür uyduruldu. Ama o, bütün bu tevatürleri boşa çıkardı.

Şimdi İstanbul ikinci bölgede var gücüyle çalışıyor.

Süleyman Soylu olayına 'kabinede yer alan bakanların aday yapılması' perspektifinden baktığımızda ise şunu görüyoruz:

AK Parti saflarında siyaset üretecek, siyasi mesajlar verecek isimler sorunu vardı. Soylu’nun aday olması, işte bu boşluğu dolduruyor. Dikkat çeken siyasi mesajları, Soylu veriyor. Seçim meydanlarında siyaset üretiyor, seçim meydanlarında partisine siyasi söylem kazandırıyor.

Sonucun sonucu: Eğer bakanlar, milletvekili adayı yapılmamış olsaydı sahada hatırı sayılır bir eksiklik olacaktı. Demek ki varmış Erdoğan’ın bir bildiği."