Ahmet Hakan coştu! "Çok da fifi" deyip böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sosyetik bir arkadaşıyla buluşmasında yaşadığı diyaloğu köşesine taşıdı. Arkadaşının, kendisine "Benim çevremdekiler nefret ediyorlar senden" dediğini ifade eden Hakan, "Sosyete nefret ediyormuş benden. Madem öyle, tam da onların sevecekleri bir üslupla cevap vereyim: Çok da fifi" dedi.

Hakan, şunları kaydetti:

"Sosyetik bir arkadaşımla buluştum geçen gün. “Benim çevremdekiler nefret ediyorlar senden” dedi.

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“Evet, evet. Ben de o çevreden negatif elektrik almaktayım” dedim ve sordum: “Neden acaba?”

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Çeşitli cevap denemeleri yaptı sosyetik arkadaşım. Ama kesin bir neden söyleyemedi.

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Biraz düşündüm.

Neden nefret ediyorlar acaba benden?

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Ne yapıyorum ben?

Muhalefete karşı edepsiz, haksız, düzeysiz bir üslupla mı yaklaşıyorum? Yooo. İktidarın ya da muhalefetin bayraktarlığına mı soyunuyorum? Asla... Toplumu ayrıştırmaya mı çalışıyorum? Haşa... Ayrımcı, ötekileştirici bir dil mi kullanıyorum? Tabii ki hayır... Kendimi siyasi taraflardan birinin militanı haline mi getirdim? Aman Allah korusun.

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Sosyete nefret ediyormuş benden.

Madem öyle, tam da onların sevecekleri bir üslupla cevap vereyim:

Çok da fifi."