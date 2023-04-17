Ahmet Hakan çılgına döndü! Türlü kalleşliklerle operasyon çekiyorlar

Seçime 27 gün kala ne kadar FETÖ’cü varsa sosyal medyada yoğun bir faaliyette olduğuna dikkat çeken Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "İlkesiz, prensipsiz bir hınç duygusuyla Türkiye’nin seçim ortamını zehirliyorlar" ifadelerini kullandı. "Buradan size ekmek çıkmaz. Boşa kemirmeyin Fetullah’ın fareleri" diyen Hakan, şunları kaydetti:

"Seçime 27 gün kala ne kadar FETÖ’cü varsa sosyal medyada yoğun bir faaliyette.

Bazıları kaçtıkları yerden, bazıları da gizli kimliklerin arkasına saklanarak tüm hatlarıyla ve can havliyle saldırıya geçmiş durumda.

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En iyi bildikleri şeyleri yapıyorlar:

- Saklı kimliklerle toplumu yanıltıyorlar.

- Türlü kalleşliklerle operasyon çekiyorlar.

- Bel altına çalışarak ahlaksızlıklara imza atıyorlar.

- Çarpıtarak, cımbızlayarak kafa karıştırmaya çalışıyorlar.

- PKK uzantılarıyla al takke ver külah ilişkisine girişiyorlar.

İlkesiz, prensipsiz bir hınç duygusuyla Türkiye’nin seçim ortamını zehirliyorlar.

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Tek bir amaçları var: Yıkım.

Körlemesine yıkmak istiyorlar. Yıkımın ardından kimin geleceğinden ziyade yıkmaya odaklanmış durumdalar.

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Yıkacaklar ve sonra da 15 Temmuz heveslerini kursakta bırakan kim varsa intikamlarını alacaklar. Gördükleri rüya bu.

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İktidarıyla ve muhalefetiyle tüm Türkiye, Fetullah’ın farelerine karşı şu sesi vermeli:

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Biz birbirimizle demokratik bir rekabet içinde mücadele veririz. Buradan size ekmek çıkmaz. Boşa kemirmeyin Fetullah’ın fareleri."