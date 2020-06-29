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Siyaset

Ahmet Hakan çıldırdı! ‘Tuncay delirtme bizi hadi söyle!’

Ahmet Hakan CHP kurultayını ertelememe konusundan bahsederek, ‘Tuncay! Niye ertelemiyorsunuz kurultayı? Delirtme bizi. Hadi söyle!’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 10:30:00 -
Ahmet Hakan çıldırdı! ‘Tuncay delirtme bizi hadi söyle!’

Ahmet Hakan bugünkü yazısında CHP’nin kurultayı ertelememesini konu edindi.

Hakan, CHP’li Tuncay Özkan’a seslenerek, ‘Tuncay! Niye ertelemiyorsunuz kurultayı? Delirtme bizi. Hadi söyle!’ ifadelerine yer verdi.

Tuncay! Delirtme bizi!

CHP yönetiminin kurultayı ertelememesinin akla en yatkın izahı olarak şunu söylüyorlar:

Zaman ilerledikçe delegenin yönetime karşı hoşnutsuzluğu artabilirmiş... Delegenin hoşnutsuzluğu ortaya çıkmadan önce kurultayı yapmak istiyormuş yönetim... Pandemi koşullarında CHP kurultayını ertelememelerinin temel maksadı buymuş...

“Akla en yatkın izah” olarak ortaya konan bu izah...

Benim aklıma hiç yatmıyor.

Bu denli saçma bir gerekçeyle kurultayı ertelemiyor olamazlar.

Tuncay! Niye ertelemiyorsunuz kurultayı? Delirtme bizi. Hadi söyle!

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