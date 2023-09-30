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Medya Ahmet Hakan, "Allah affetsin" deyip tüm Türkiye'ye duyurdu
Medya

Ahmet Hakan, "Allah affetsin" deyip tüm Türkiye'ye duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-30 11:42:00 -
Ahmet Hakan, "Allah affetsin" deyip tüm Türkiye'ye duyurdu

Ahmet Hakan, rüşvet almakla suçlanan Türkiye düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez'in başına gelenlere dair bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Hakan, rüşvet almakla suçlanan Türkiye düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez'in başına gelenlere dair bir yazı kaleme aldı. Hakan, "Hiçbir hak, hakkaniyet tanımadan resmen ve alenen Türkiye düşmanlığı yapan Bob’un son günlerde çektiği acılara bakıp bitmek tükenmek bilmez bir haz alıyorum. Allah affetsin" ifadelerini kullandığı Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"SCHADENFREUDE

Almanca bir kelime bu.

Anlamı şu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Başkalarının çektiği acılardan haz almak”.

*

Başkalarının çektiği acılardan haz almam, alanlardan hiç hazzetmem.

*

Fakat bunun bir istisnası oldu.

ABD’de Bob isimli senatörün başına gelenler karşısında schadenfreude durumu oldu bende.

*

Hiçbir hak, hakkaniyet tanımadan resmen ve alenen Türkiye düşmanlığı yapan Bob’un son günlerde çektiği acılara bakıp bitmek tükenmek bilmez bir haz alıyorum.

Allah affetsin."

 

 

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Yorumlar

Dost

Allah verdi ona o pisligi ben içten gelerek ohhh çektim şükür dedim
x

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