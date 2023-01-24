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Medya Ahmet Hakan, AK Partili o vekile sert çıktı
Medya

Ahmet Hakan, AK Partili o vekile sert çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın, katıldığı bir televizyon kanalında “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanmasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 09:44:00 -
Ahmet Hakan, AK Partili o vekile sert çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın, katıldığı bir televizyon kanalında “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanmasını değerlendirdi. 

"Böyle bir şey söylemiş olacağına inanamadım. Videosunu bulup izledim. Kahretsin! Söylemiş abi, söylemiş" diyen Hakan, şöyle devam etti:

"Benim tanıdığım Şenel Yediyıldız, bırakın böyle şeyler söylemeyi, böyle şeyler söyleyenleri kınayacak bir adamdı. Nasıl oldu da böyle oldu anlayamadım.

Şenel Yediyıldız’a eski dostluğumuz hatırına bir şeyler söylemek istiyorum:

Eğer Erdoğan’ın, “ayakkabı” ve “yalamak” sözcüklerinin kendi ismi çevresinde yan yana getirilmesinden memnun kalacağını düşünüyorsan fena halde yanılıyorsun. Erdoğan, el öptürmeye bile karşı. “Annenizin ve öğretmeninizin dışında kimsenin elini öpmeyin” diye kaç kez söylemiştir. Ayakkabısını öpme tavsiyesi, en başta Erdoğan’a karşı ayıp yani.

“Erdoğan’ın hakkını teslim etmek gerekir” mesajının altını çizmek için insan haysiyetine hiç yakışmayacak türde tavsiyeler vermek hiç ama hiç olmadı. En kötüsü de böyle bir cümlenin Erdoğan’ın siyasi çizgisine zarar vereceğinin farkında bile olmamak."

 

 

 

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