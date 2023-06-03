Ahmet Hakan, "AK Partili belediyelerin etkinliklerinden az para kazanmadı" deyip yerden yere vurdu! Erdoğan'a sallayan o ünlü oyuncuya böyle ayar verdi

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala "Değiştirelim be, bıktık be!" paylaşımı yapan sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir'in seçim sonrası ortaya çıkan tabloyu yakın çevresine "Kapıldık bir değişim rüzgârına. Anketlere inandık. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır abi, herkes mi yanıltır" şeklinde yorumladığı iddia edilmişti.

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan "21 yıllık AK Parti iktidarının tadını en çok çıkaran isimlerin en başında Kadir Çöpdemir gelir. AK Parti belediyelerinin düzenlediği etkinliklerden az para kazanmadı kendisi. Fakat bir hesap hatası yaptı" sözleriyle Çöpdemir'i eleştirdi.



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