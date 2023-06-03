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Medya Ahmet Hakan, "AK Partili belediyelerin etkinliklerinden az para kazanmadı" deyip yerden yere vurdu! Erdoğan'a sallayan o ünlü oyuncuya böyle ayar verdi
Medya

Ahmet Hakan, "AK Partili belediyelerin etkinliklerinden az para kazanmadı" deyip yerden yere vurdu! Erdoğan'a sallayan o ünlü oyuncuya böyle ayar verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-03 13:13:00 -
Ahmet Hakan, "AK Partili belediyelerin etkinliklerinden az para kazanmadı" deyip yerden yere vurdu! Erdoğan'a sallayan o ünlü oyuncuya böyle ayar verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala "Değiştirelim be, bıktık be!" paylaşımı yapan, seçim sonrası ise "Kapıldık bir değişim rüzgârına. Anketlere inandık. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır abi, herkes mi yanıltır" diyen sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir'in içler acısı halini köşesine taşıdı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala "Değiştirelim be, bıktık be!" paylaşımı yapan sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir'in seçim sonrası ortaya çıkan tabloyu yakın çevresine "Kapıldık bir değişim rüzgârına. Anketlere inandık. Tarkanlar, Cemler paylaşım yaptı. Herkes mi yanılır abi, herkes mi yanıltır" şeklinde yorumladığı iddia edilmişti. 

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan "21 yıllık AK Parti iktidarının tadını en çok çıkaran isimlerin en başında Kadir Çöpdemir gelir. AK Parti belediyelerinin düzenlediği etkinliklerden az para kazanmadı kendisi. Fakat bir hesap hatası yaptı" sözleriyle Çöpdemir'i eleştirdi. 

 

 
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