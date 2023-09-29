Ahmet Ercan'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerini açıklamaya devam ediyor. Ercan bu kez de Yalova için Kuzey Anadolu Kırığı'nı (KAK) işaret etti.

Ercan sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Yalova; M6.4, Yozgat;<M5.7. Yalova M7.5’lik deprem üretebilecek Kuzey Anadolu Kırığı'nın güney ile kuzey kollarının doğrudan/yakın etki alanları içindedir.Yerleşim yeri ise yüksek deprem ile uçkun (heyelan) duyarlıdır.Kent büyümemeli."

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