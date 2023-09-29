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Gündem Ahmet Ercan'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
Gündem

Ahmet Ercan'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 11:29:00 -
Ahmet Ercan'dan 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski taşıyan illere yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Ercan'dan Yalova için deprem uyarısında bulunurken büyüklüğünü de açıkladı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerini açıklamaya devam ediyor. Ercan bu kez de Yalova için Kuzey Anadolu Kırığı'nı (KAK) işaret etti.
Ercan sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Yalova; M6.4, Yozgat;<M5.7. Yalova M7.5’lik deprem üretebilecek Kuzey Anadolu Kırığı'nın güney ile kuzey kollarının doğrudan/yakın etki alanları içindedir.Yerleşim yeri ise yüksek deprem ile uçkun (heyelan) duyarlıdır.Kent büyümemeli."

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