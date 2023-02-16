Ahmet Ercan ile Celal Şengör birbirine girdi! Skandal sözler

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremden büyük yara aldı. Tespit edilen son rakamlara göre, depremlerde 36 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlerce insanımız evsiz bırakan büyük afetin konuşulduğu günlerde Prof. Dr. Ahmet Ercan ile ateist Prof. Dr. Celal Şengör'ün kavgası bir skandalı ortaya çıkardı.

Birbirlerine girdiler

Enver Aysever'in yayınına katılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Hz. Musa ve Hz. İbrahim hakkında tuhaf sözler sarf eden ateist Prof. Dr. Celal Şengör'le ilgili bir detayı açıkladı. Şengör'ün deprem açıklamalarına tepki gösteren Ercan, Şengör'ün 1999 depreminden sonra 3 gün içinde İstanbul’da büyük bir deprem olacağını, büyüklüğünün ise 9,5 olabileceğini iddia ettiğini hatırlatarak Şengör'ün uzmanlığı dışında açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Ahmet Ercan "Celal 1999 depreminden sonra 3 gün içinde İstanbul’da büyük bir deprem olacak, büyüklüğü 9,5 olabilir diyen kişidir. Daha sonra 3 gün içinde olmadı, 3 hafta içinde olacak dedi o da olmadı, 3 ay içinde dedi o da olmadı. Sonra da ilk 10 yılda dedi o da olmadı. Şimdi de 2030 yıllarında olur bu deprem diyor." dediğini aktardı.

"Deprem olsun her yer temizlensin"

Ateist Prof. Şengör'ün büyük bir deprem taraftarı olduğunu ifade eden Ercan, Şengör'ün İstanbul'da büyük bir deprem olmasını ve her yerin yıkılmasını istediğini söyledi. Ercan, "Bir gün karşılaştık. ‘İstanbul’da şöyle yakışıklı bir deprem olsun her tarafı yıksın geçirsin bu şehri yeniden kuralım’ dedi bana. Böyle şey olur mu bütün insanlar ölecek dedim. ‘Temizlensin ya’ dedi." şeklinde konuştu.