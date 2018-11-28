Ahmet Dursun kovuldu!

Sportif Direktör Ahmet Dursun ile yollarını ayıran Tokatspor, göreve Namık Keskinsu'yu getirdi.

Tokatspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Ahmet Dursun ile yaptığımız toplantının ardından sportif direktörlük görevinin feshine karşılıklı anlaşarak kararı verdik. Bir Tokatsporlu olarak her zaman desteğinin ve gönlünün bizimle beraber olduğunu biliyoruz. Yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.