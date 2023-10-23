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Siyaset Ahmet Davutpğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti!
Siyaset

Ahmet Davutpğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti!

Yeniakit Publisher
2023-10-23 16:56:00 - 2023-10-23 17:26:31
Ahmet Davutpğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığı görevini yürüten Brezilya'nın Türkiye Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yla Filistin meselesini görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Davutoğlu “Bugün sayın Erdoğan'dan da randevu talep edeceğim. İçeride her türlü tartışmayı yaparız. Mesele Filistin ise mesele Kudüs ise bizce içerideki tartışmaların bitmesi gereken andayız demektir. Sayın Erdoğan ümit ederim şimdiye kadar herkese uzattığı eli Türkiye'de grubu bulunan ve eskiden bu meseleleri birlikte göğüslemiş olduğu bir devlet adamından, siyasetçiden esirgemez” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir kez daha teşekkür eden Davutoğlu, "Böyle bir ortamda sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrı önemliydi benim için. Çünkü iktidarı destekleyen Cumhur İttifakı'nın önemli bir unsuru olarak sayın Erdoğan toplumsal beklentinin aksine daha sessiz bir tutum sergilerken sayın Bahçeli'nin sesini yükseltmiş olması çok değerli." ifadelerini kullandı.

"Mümkün olursa önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. Sayın Bahçeli ile karşılıklı çok eleştirilerimiz oldu ama bugün ihtilafların unutulması gereken günlerdir insani bir mesele varsa kendi aramızdaki siyasi farklılıklar unutabilmeliyiz." diyen Davutoğlu, "Önümüzdeki günlerde bakanlar düzeyinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı yapılacak, oraya Türkiye'nin bakan düzeyinde katılması lazım. Sayın Bahçeli'nin ifadesi içerisinde bunların hepsi var. Ben öyle yorumluyorum en azından." şeklinde konuştu.

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