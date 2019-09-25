Ahmet Davutoğlu'nun sağ kolu Musa Arat'tan FETÖ açıklaması

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan ve geçtiğimiz günlerde partisinden istifasını açıklayan eski AK Parti Konya il Başkanı Musa Arat, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve FETÖ ile mücadele konularında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’deki bir programda konuşan Arat, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele konusunda sağlıklı bir sürecin yaşanmadığını savundu.

“Darbe girişiminin yaşandığı gece..."

15 Temmuz gecesine ilişkin konuşan Arat, “Darbe girişiminin yaşandığı gece herkesin il ve ilçe başkanlıklarımızda toplanmalarını ve halkımızı bu hain kalkışmaya karşı isyana çağırmalarını istedim. Ama o gece talimatlarımıza uymayarak telefonlarımıza çıkmayanlar olduğu gibi ‘Darbenin gidişine göre hareket edeceğim’ diyenler oldu. Maalesef şu an o insanlar görevlerine devam ediyor. Darbe gecesi sorgulanamayan yapı organizmaya dönüşerek bir vucüt buldu” dedi.

"Günümüzde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’a yapılanlar..."

Darbe girişimi sonrası FETÖ ile etkin bir mücadele için çok çaba sarfettiklerini belirten Arat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Darbe sonrası FETÖ ile bağlantılı olabileceğini tahmin ettiğimiz kişileri kurcaladıkça bunlar bir araya gelmeye başladılar. Burada sermayenin gücü de devreye girdi. Sermayenin gücüyle ulusal bazı yayın kuruluşlarında gazeteciler teşkilatlandırıldı. Sosyal medya hesaplarında takipçi sayısı fazla olan kişiler yanlış bilgelendirildi. Sonrasında bize karşı karalama ve itibarsızlaştırmaya yönelik çalışmalar başladı. O dönemde yaşananları bir dosya halinde dönemin başbakanı Binali Yıldırım ve parti genel başkan yardımcılarımızla görüştük ama netice alamadık. O gece kimin nerde olduğu ve kimlerle konuştuğu devlet kayıtlarında vardır. Biz bunların ortaya çıkartılması husunda ısrar ettik. En sonunda bunlar pelikan dosyası altında bir dosya oluşturarak dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu istifaya zorlayarak tasfiye ettiler. Günümüzde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’a yapılanlar aynı operasyonlardır.”