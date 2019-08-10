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Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partide kimler var?

AK Parti içindeki muhalifleri yeni parti kuracağı çok zamandır konuşuluyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni partide kimlerin yer alacağı, Ahmet Davutoğlu yeni partiyi ne zaman kuracağı hep merak edilen konuların başında gelmişti. Davutoğlu’nun kuracağı iddia edilen partide yer alacak A takımının belli olduğu söyleniyor. Peki Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partide kimler var?

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:12
Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partide kimler var?

AK Parti içindeki muhalifleri yeni parti kuracağı çok zamandır konuşuluyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni partide kimlerin yer alacağı, Ahmet Davutoğlu yeni partiyi ne zaman kuracağı hep merak edilen konuların başında gelmişti. Davutoğlu’nun kuracağı iddia edilen partide yer alacak A takımının belli olduğu söyleniyor. Peki Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partide kimler var?

Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’da babaocağı Taşkent’te düzenlenen Mevlid programına katıldı. Gerçekleştirilen programa çok sayıda tanınmış simalar da katıldı. Ahmet Davutoğlu'na pogram boyunca eski Manisa AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, eski İstanbul AK Parti Milletvekili Abdullah Başçı, eski CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, eski Konya AK Parti Milletvekili Ömer Ünal, eski AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, eski İstanbul AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, eşlik etti. Bu isimlerin de Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni partinin A takımı olduğu iddia edildi.

2003–2009 yılları arasında o dönem başbakanlık yapan Erdoğan'ın ve Abdullah Gül'ün dış politika danışmanlığını yapan Ahmet Davutoğlu, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Konya milletvekili olarak meclise girmiştir. Başbakanlık görevinden 22 Mayıs 2016 tarihinde istifa etmiştir. 

 

 

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:12
  1. Manisa
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partide kimler var?

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