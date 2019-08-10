Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibi yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Konya'da bir programa katılan Davutoğlu'na dikkat çeken isimler eşlik etti.

Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’da babaocağı Taşkent’te düzenlenen Mevlid programına katıldı. Programa Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski CHP'li ve AK Partili isimler katıldı. Kurulması beklenen yeni partiyle ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu, “Çalışmaktan kast edilen, siyasi bakımdan pozisyonu halka anlatmaksa çalışmaya başladık. Çalışmak dediğimiz halkın derin vicdanına hitap etmektir. Mesele siyasi tabakaya değil. AK Parti’nin derin vicdanına seslenmek. Milletimizin bizi iktidara taşıdığı vicdanı hepimiz çok iyi biliyoruz” diye konuştu. İşte dikkat çeken o isimler Davutoğlu'na pogram boyunca eski Manisa AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, eski İstanbul AK Parti Milletvekili Abdullah Başçı, eski CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, eski Konya AK Parti Milletvekili Ömer Ünal, eski AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, eski İstanbul AKP İl Başkanı Selim Temurci, eşlik etti.

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