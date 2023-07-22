Ahmet Davutoğlu’nun adamı sonunda isyan etti! Açtı ağzını yumdu gözünü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçilmesi durumunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini iddia etmişti. Daha önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yalanladığı o iddia, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından doğrulandı. Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti ile DEVA ve Gelecek partilerinden tepki geldi. Kılıçdaroğlu’nu, Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar’da yazan Osman Sert de eleştirdi. Sert, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Mülakatın yayınlandığı sayfada Kılıçdaroğlu 12 kez ahlaktan, 5 kez etikten bahsederken masadaki diğer ortaklarının haberi olmadan bu kadar hayati bir mutabakata varmasının ne kadar etik olduğu sorusu an itibariyle havada asılı duruyor.

Elbette en büyük hayal kırıklığı altılı masada. DEVAlı Mustafa Yeneroğlu’ndan İYİ Parti’den Bilge Yılmaz’a kadar birçok aktör içinde bulunduğu psikolojiyi açık bir şekilde dile getirdi. Ama sanırım en içten ve net bir şekilde konuşan Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan oldu.

“Başka hiçbir söz ya da açıklama seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı.

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Teşekkür ederim Sn. Kılıçdaroğlu!

Ben ve benim gibi sırf bu ülkeye demokrasi, hukuk ve eşitlik gelsin diye gecesini gündüzüne katan binlerce insana büyük bir teselli bahşettiniz!”

İyi ki olmamış!”

Özellikle son satır Kılıçdaroğlu’na oy veren geniş bir kesimin halet-i ruhiyesi gibi duruyor.”