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Siyaset Ahmet Davutoğlu'nu şoke edecek liste tepkisi! Gelecek Partili başkan tüm gerçekleri ifşa ederek istifa etti
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'nu şoke edecek liste tepkisi! Gelecek Partili başkan tüm gerçekleri ifşa ederek istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-04-09 20:37:00 -
Ahmet Davutoğlu'nu şoke edecek liste tepkisi! Gelecek Partili başkan tüm gerçekleri ifşa ederek istifa etti

Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi'nin Malatya İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan, partisinin temayül çalışması sonucu hazırladığı aday listesine zehir zemberek sözlerle eleştiride bulunarak istifa etti.

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan, partisinden istifa etti.

İstifa kararını yazılı açıklamayla duyuran Uçkan, partideki hatalar silsilesine vurgu yaptı.

"Gelecek Partisi'ni hakkettiği potansiyelin çok uzağında tutan zihniyet, listelerde de kendini göstererek partimizi ittifaktaki diğer partilere ezdirmiştir." diyerek Davutoğlu tarafından gösterilen adaylara eleştiride bulunan Uçkan, şu ifadeleri kullandı:

Birtakım kifayetsiz muhterislerin el üzerinde tutulduğu süreçlere hep birlikte şahit olurken bir gün bu adaletsiz parti içi yönetimin değişeceğine yönelik umudumuzu hep diri tutmaya çalıştık. 'Küçük olsun benim olsun' zihniyetinin bir parçası olmayı sindiremediğimiz gibi vizyonsuz zihinlerin yazıp yönettiği oyunun figüranı olmayı reddediyoruz.

Adalet ve liyakat özlemiyle çıktığımız bu yolun sonu maalesef bizler için büyük bir hüsran olmuştur. Bu gelişmeler ışığında 2021 yılının Eylül ayından itibaren yürüttüğüm Gelecek Partisi Malatya İl Başkanlığı görevimin yanı sıra Parti Yönetim Kurulu üyeliği ve Gelecek Partisi üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım.
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