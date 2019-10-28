Davutoğlu'ndan yeni parti hamlesi! Talimat verdi

AK Parti'den istifa eden ve parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya ekibine parti binası bulunması için talimat verdi.

Kasım ayı içinde yeni partisini ilan etmesi beklenen Davutoğlu'nun ekibi, Ahmet Davutoğlu tarafından gelen talimatla Konya'da il başkanlığı binası araştırmasına başladı. Ayrıca yeni oluşum içinde yer alabilmek için gelen talepler üzerine oluşturulan isim havuzu içinde bazı isimlerinde il başkanlığı için değerlendirmeye şimdiden tabi tutulduğu öğrenildi.

Yeni oluşumun Konya'dan sorumlu ekibi...

Merhaba Haber'de yer alan habere göre; Davutoğlu ve ekibinin, kurulacak partinin Konya'daki il başkanlığı binasının merkezi bir yerde, ulaşımı kolay olması konusunda hem fikir olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı. Yeni oluşumun Konya'dan sorumlu ekibinin ise bu kapsamda 8-10 yere il başkanlığı binası için baktığı öğrenildi.

İl başkanı için meslek kriteri olmayacak

Yeni oluşumun Konya il başkanlığı için havuzda toplanan bazı isimler üzerinde çalışıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Ayrıca yeni oluşumun il başkanı için meslek kriterinin olmayacağı da aktarıldı. Konya'nın il başkanlığı için nihai kararı ise Davutoğlu'nun vereceği kaydedildi.