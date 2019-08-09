Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama: Hep dua ettim...

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul seçimlerinin ardından yeni hareketın sinyallerini veren Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz haftalarda özel bir canlı yayına katılıp gündeme ve diğer taraftan bir girişim içerisinde olduğu konuşulan Ali Babacan ve Abdullah Gül ile ilgili önemli ifadelerde bulunmuştu.

Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda, "Hep dua ettim. Allah bu boynu kimsenin önünde eğdirmesin. Baskı yapanların da, tehdit edenlerin de, bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin de önünde eğdirmesin" dedi.