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Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya açıklaması

Müslümanların yeniden ibadete açılacağı günün hasretini çektiği Ayasofya ile ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ayasofya sizin elinizde bir araç ya da pazarlık kartı değildir" dedi. Ayasofya için "cami olsun" diyemeyen Davutoğlu'nun hükümeti hedef alması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:01:00 -
Ahmet Davutoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya açıklaması

İstanbul’un 1453 yılındaki fethinden sonra 500 yıl cami olarak Müslümanlara hizmet veren ve 24 Kasım 1934’te şaibeli bir kararname ile müzeye çevrilen Ayasofya’nın, tekrar ibadete açılması tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ayasofya üzerinden hükümeti hedef aldı.

"Ayasofya pazarlık kartı değildir"

Müslümanların yeniden ibadete açılacağı günün hasretini çektiği Ayasofya için "cami olsun" diyemeyen Davutoğlu'nun tepki çeken sözleri:

 "Kutsallarımıza, ortak sembollerimize sıkıştığınızda kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin. Öncelikle şunu açıkça ifade edelim, Ayasofya sizin elinizde bir malzeme, bir araç veya bir pazarlık kartı değildir. On yıllardır sıkışan, toplumla duygudaşlığı zedelenen, toplumsal desteği azalan her iktidar ya bir kutsal mekanımızı ya da bir ortak değerimizi keşfederek araçsallaştırmaya yöneliyor. Ortak sembollerimizi sıkıştığınız zaman kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin. Ayasofya sizin elinizde bir araç ya da pazarlık kartı değildir. Siz Ayasofya'yı bir kart olarak görebilirsiniz ama Ayasofya bizim için öncelikli olarak fethin sembolü ve mührüdür. İkide bir iktidarların sıkıştıklarında kitleleri etkilemek için gündemlerine aldıkları bir pazarlık kartı değildir, olmamalıdır" dedi.

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Yorumlar

murat

Siyasete girmeyip entelektüel bir akademisyen olarak köşene çekilseydin toplum nezdinde çok daha itibarlı bir yerin olacaktı. Sırf siyasi hırs namına toplumun değerlerini kendine kart etmen yazık gerçekten yazık...
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Cingöz

HADI ORDAN ..................... SEN BAYAGI TERÖRISTLERE AYAK UYDURMUSSUN ...................................
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