Ahmet Davutoğlu'ndan 'pes' dedirten hareket!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hükümete yönelik yine 'beyin yakan' iddialar gündeme getirmiş, ülkemizdeki 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e iade edileceğini ileri sürmüştü.

Davutoğlu'na İçişleri Bakanlığından yanıt geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasına ilişkin, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'ndan 'pes' dedirten hareket

Davutoğlu, Bakanlığın yalanlamasına rağmen özür dilemek yerine iddiasını tekrar yineledi ve sosyal medya hesabından şu skandal iddialarda bulundu:

"1945'te Stalin'e iade edilen Azerbaycanlı kardeşlerimizin katledildiği Boraltan faciası daha dün gibi yüreğimizi yakarken, iktidar Çin zulmünden kaçan Uygur Türkü kardeşlerimizi Çin'e iadeyi nasıl düşünür? Böyle bir karar tarihe ihanet olur!"