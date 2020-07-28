  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pes' dedirten hareket!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e iade edileceği iddiasının Bakanlık tarafından yalanlanmasına rağmen özür dilemek yerine iddiasını tekrarlayarak hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 22:51:00 - 2020-07-28 22:53:11
Ahmet Davutoğlu'ndan 'pes' dedirten hareket!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hükümete yönelik yine 'beyin yakan' iddialar gündeme getirmiş, ülkemizdeki 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e iade edileceğini ileri sürmüştü.

Davutoğlu'na İçişleri Bakanlığından yanıt geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasına ilişkin, "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'ndan 'pes' dedirten hareket

Davutoğlu, Bakanlığın yalanlamasına rağmen özür dilemek yerine iddiasını tekrar yineledi ve sosyal medya hesabından şu skandal iddialarda bulundu:

"1945'te Stalin'e iade edilen Azerbaycanlı kardeşlerimizin katledildiği Boraltan faciası daha dün gibi yüreğimizi yakarken, iktidar Çin zulmünden kaçan Uygur Türkü kardeşlerimizi Çin'e iadeyi nasıl düşünür? Böyle bir karar tarihe ihanet olur!"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı