Ahmet Davutoğlu'ndan Marmaris'te 'Orman yangını' provokasyonu

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 156 bin metrekareden fazla alanın yandığı Marmaris’e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, bölge halkı ile yaptığı görüşmede, Anayasamızın izin vermemesine ve iktidar tarafından defalarca aksinin söylenmesine rağmen, vatandaşları 'yanan ormanlık alanın imara açılması' yalanı ile kışkırtmaya çalıştı:

"Yangınlarda bu kadar ağacı kaybettikten sonra hâlâ buralara balta vurmayı düşünüyorlarsa bunlara dur demek hepimizin görevidir. Bende Yörüğüm. Dolayısıyla biz Yörükler ormanın içinde büyüdük. Bu ağaçların her biri ailemizin parçası gibidir. Yanınızdayız."