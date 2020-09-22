  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ahmet Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2023 yılında yapılacak seçimlere kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla gireceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:21:00 -
Ahmet Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Son dönemde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Davutoğlu toplantıda, 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Gelecek Partisinin kendi cumhurbaşkanı adayı olacak"

CHP, DP, Saadet Partisi ve İYİ Parti tarafından kurulan Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağı tartışılan Davutoğlu, siyasi parti ittifaklarına yönelik bir soru üzerine bir ittifakta bulunmayacaklarının sinyalini vererek tek başına iktidar olmak için kurulan bir parti olduklarını söyledi. Davutoğlu başka bir soru üzerine ise Gelecek Partisinin cumhurbaşkanlığına ve parlamentodaki çoğunluğa talip olduğunu belirterek "Gelecek Partisinin kendi cumhurbaşkanı adayı olacak." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

nurullah

kendi aday olamıyormuymuş bir selam söylesem 3/1 oy alırım diyordu
  • Yanıtla

osmanlı

herşey biden ş...sizinin dediği şekilde muhalefeti destekleyerek reisi indirmeye yönelik davutoğlu vede gül pusuda hdp ip chp pusuda Allah vermesin reise bir kalleşlik yaparlarsa ülke 30 yıl geriye ...bu ....ların bir hesabı varsa Allah'ın(c.c) da bir hesabı vardır....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İndirim kapısı aralandı! Faturalar 425 TL düşecek
Ekonomi

İndirim kapısı aralandı! Faturalar 425 TL düşecek

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi, Türkiye'nin doğalgaz faturasında yüzde 50 indirimin kapısını aralayacak. Önümüzdeki yıl doğalgaz ..
Türkiye’den tarihi Libya adımı! 2 dev anlaşma dünyayı sarsacak
Dünya

Türkiye’den tarihi Libya adımı! 2 dev anlaşma dünyayı sarsacak

Türk özel sektörü Libya için harekete geçti. Türkiye ile Libya arasında yapılan ordu ve petrol anlaşması dünya basınının gündemine oturdu...
BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!
Dünya

BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında gönderdiği video mesajda Ermenist..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı