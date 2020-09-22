Ahmet Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Son dönemde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Davutoğlu toplantıda, 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Gelecek Partisinin kendi cumhurbaşkanı adayı olacak"

CHP, DP, Saadet Partisi ve İYİ Parti tarafından kurulan Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağı tartışılan Davutoğlu, siyasi parti ittifaklarına yönelik bir soru üzerine bir ittifakta bulunmayacaklarının sinyalini vererek tek başına iktidar olmak için kurulan bir parti olduklarını söyledi. Davutoğlu başka bir soru üzerine ise Gelecek Partisinin cumhurbaşkanlığına ve parlamentodaki çoğunluğa talip olduğunu belirterek "Gelecek Partisinin kendi cumhurbaşkanı adayı olacak." dedi.