Ahmet Davutoğlu'ndan 29 Ekim mesajı
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı.
Davutoğlu, mesajında; "96. yıldönümünü yaşadığımız #Cumhuriyetimiz kutlu olsun.
Bir asra yaklaşırken demokrasi, özgürlük ve adalet temellerinde parlak bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz.
Cumhuriyetimizi kuran İstiklal Savaşı iradesini, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.