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Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan 29 Ekim mesajı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

2019-10-29 12:18:00 -
Ahmet Davutoğlu'ndan 29 Ekim mesajı

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı.

Davutoğlu, mesajında; "96. yıldönümünü yaşadığımız #Cumhuriyetimiz kutlu olsun.

Bir asra yaklaşırken demokrasi, özgürlük ve adalet temellerinde parlak bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz.

Cumhuriyetimizi kuran İstiklal Savaşı iradesini, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Dadaş

Hocanın Osmanlı rüyası bitmiş şimdi moda Atatürk ve cumhuriyet sana gerek yok chp var zaten
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