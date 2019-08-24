0553 313 94 23

Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

Dün Sakarya'ya giden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, esnaf ziyareti esnasında vatandaşlar tarafından protesto edildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dostlar Platformu etkinlikleri kapsamında Sakarya’ya geldi. İlk olarak Adapazarı ilçesinde bulunan Orman Park’ta platform üyeleriyle buluşan Davutoğlu daha sonrasında Tozlu Camii çevresindeki esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerini devam ettiren Davutoğlu, vatandaşlar tarafından protesto edildi.

"Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin"

Ziyaret sırasında vatandaşlardan biri bağırarak, ”PKK’yı desteklemeyecek. Biz şehitler verdik. Ahmet Davutoğlu buraya gelemez. Yediği ekmeği pisleyenlerden değiliz biz. Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin. Siyaseti siyaset gibi yapacaksın” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
  1. Sakarya
  2. eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tramvay yoluna minibüs daldı! Seferler durdu
    1. Tramvay yoluna minibüs daldı! Seferler..
    2. Kozan’da orman yangını
    3. İnatçı yağ lekelerine son verin!
    4. Hindistan yönetimi Ankara'daki..
    5. Irak'ta pazar yerine bombalı saldırı..
    6. Filipinler'deki Moro Müslümanlarının..
    7. Kaymakam Türkman, esnafla vedalaştı
    8. Isparta'da bıçaklı kavga: Yaralılar var
    9. Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin..
    10. Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali Payitaht..
    11. Afganistan'da Taliban saldırısı: 3..
    12. Hamas lideri Haniye'den İsrail'e..
    13. Yemen'inçatışmalar yeniden başladı
    14. Terör örgütü PKK/PYD, örgüte katılmak..
    15. Venezuela'da Guaido olası erken seçime..
    16. Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut..
    17. Bsaşkan Erdoğan memleketiGüneysu'da
    18. Cilt sağlığı için buz..
    19. İstanbul Coffee Festival 19-22 Eylül’de
    20. GÜNDEM / 24 Ağustos 2019
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...
    Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan bölünmüş, birinin başı kesilmiş...