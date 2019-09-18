AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Ahmet Davutoğlu’nun yeni partiyi resmen ne zaman kuracağı merak konusu olmuştu. AK Parti’den istifa eden eski Konya Milletvekili Ömer ÜnalAhmet Davutoğlu’nun liderliğindeki yeni partinin kuruluş tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Peki Ahmet Davutoğlu partiyi ne zaman kuracak? Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin ismi ve logosu ne olacak?

AK Parti’den istifa eden eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun ardından partisinden aski milletvekilleri ile eski il başkanları da istifa etmişti. AK Parti’den istifa eden isimler arasında bulanan AK Parti 26. dönem Konya milletvekili Ömer Ünal kurulacağı söylenen yeni parti hakkında açıklamalarda bulundu. Yerel bir gazeteye açıklama yapan Ünal, yeni partinin Kasım ayında açıklanacağını söyledi. Ünal şunları kaydetti; “AK Parti’nin MHP ile yakınlaşması ciddi yanlışlardı. Söylemlerde yanlışlıklar oldu. Koalisyon dönemi bitecek denildi. Koalisyonların adı değişti ismi ittifak oldu. Bugünkü İttifak Yasası, Türkiye’nin geleceğine ambargo koyacak. Bunu önümüzdeki süreçte tüm siyasi partiler enine boyuna düşünecek” Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin ismi ve logosuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.