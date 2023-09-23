  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araştırmacı Cemalettin Server Revnakoğlu'nun vefatı

İP'li Meral'in Yeniçağ'ı ahlak dışı şovlarla gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya'yı övmelere doyamadı!

Rus Barış Gücü'nden Ermenistan açıklaması!

Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması!

Almanya ekonomisi uçuyor(!) Maaşlarını alamayan 85 tırcı açlık grevinde

Başkan İsmet Yıldırım müjdeyi verdi! Ümraniye'ye 25 yeni okul

Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerim bağlamından kopartıldı'

Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: 5 yıllık emeklerimize pusu kurdu!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Tekin peş peşe açıkladı: Öğrenciye test sınavı ve mülakat açıklaması

Araç sahipleri müjde: Türkiye'de de Renault, Hyundai, Volkswagen sıfır otomobil fiyatlarında sürpriz
Gündem Ahmet Davutoğlu Halk TV'de bombayı patlattı: Üzülerek söylüyorum, Millet İttifakı dağılmış görünüyor
Gündem

Ahmet Davutoğlu Halk TV'de bombayı patlattı: Üzülerek söylüyorum, Millet İttifakı dağılmış görünüyor

Yeniakit Publisher
2023-09-23 09:30:00 -
Ahmet Davutoğlu Halk TV'de bombayı patlattı: Üzülerek söylüyorum, Millet İttifakı dağılmış görünüyor

Seçimlere CHP listelerinden giren ve 10 vekil koparan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de 8'li koalisyonu hedef tahtasına koyarak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, 'Üzülerek söylüyorum, Millet İttifakı dağılmış görünüyor. Bununla yaşamak durumundayız. Muhafazakar seçmeni ikna edemedik.” İfadelerini kullandı.

Mayıs ayında gerçekleşen Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimleri geride kalırken, koalisyon masasına süre gelen hezimet sancısı bir gün bile dur durak bilmedi. 8'li koalisyon ortakları, yenilginin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdı. Vekil pazarlığı ve gizli protokoller nedeniyle eleştiri üstüne eleştiri yağdı.. 2023 seçimlerinin ardından Türkiye yeniden bir seçime hazırlanıyor. Gözler 2024 yerel seçimlere çevrilirken küçük ortaklar ise bir birine gçrmeye devam ediyor.

DAVUTOĞLU: CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRMEK HATAYDI

Seçimlere CHP listelerinden giren ve 10 vekil koparan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söylemişti.

CHP'Yİ HEDEF ALDI: BU SAĞ SEÇMEN CHP'YE OY VERMEZ DEDİM

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'DEN KÜÇÜK ORTAK AHMET DAVUTOĞLU'NA SALVO: TEK BAŞLARINA GİRSİNLER, BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALSINLAR

Davutoğlu'na yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan gelmişti. Küçük ortaklarını hedef alan Ali Öztunç "Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." demişti. Öztunç şunları söylemişti:

"Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar."

DAVUTOĞLU KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN KANDIRILDIĞINI DA İTİRAF ETMİŞTİ

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceği mutabakata ilişkin de itiraf niteliğinde bir açıklama yapmıştı. Mutabakatı basından öğrendiğini ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na sorduğunu belirten Davutoğlu, önce "Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı" dediğini, daha sonra arayarak "Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş" ifadelerini kullandığını belirtmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında 8'li koalisyonun akıbetine ilişkin açıklamada bulundu.

"MİLLET İTTİFAKI ARTIK YOK"

Ahmet Davutoğlu, 8'li koalisyoa ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız" ifadelerini kullanan Davutoğlu ittifakın dağılmasına ilişkin şunları söyledi: İlk defa bu tabiri kullanacağım ve üzülerek söylüyorum. Millet İttifakı dağılmış görünüyor. Akşener ve birçok lider bunu vurguladığı için ortada bir realite var. Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız.

"MUHAFAZAKAR SEÇMENİ İKNA EDEMEDİK"

Genel seçimlerdeki yenilgiye ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, "Muhafazakar seçmeni ikna edemedik" dedi.

Davutoğlu’ndan Özdağ’ı kızdıracak sözler! ' Özdağ’ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede...'
Davutoğlu’ndan Özdağ’ı kızdıracak sözler! ' Özdağ’ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede...'

Siyaset

Davutoğlu’ndan Özdağ’ı kızdıracak sözler! ' Özdağ’ın İçişleri Bakanı olduğu bir ülkede...'

Akşener'in açıklamaları Davutoğlu'nu panikletti! İlk iş bakın ne yaptı
Akşener'in açıklamaları Davutoğlu'nu panikletti! İlk iş bakın ne yaptı

Siyaset

Akşener'in açıklamaları Davutoğlu'nu panikletti! İlk iş bakın ne yaptı

Ahmet Davutoğlu'nun adamından bomba itiraflar! Vay vay vay
Ahmet Davutoğlu'nun adamından bomba itiraflar! Vay vay vay

Medya

Ahmet Davutoğlu'nun adamından bomba itiraflar! Vay vay vay

Ahmet Davutoğlu'nun has adamının kafasına böyle dank etti! Ha şunu bileydin koçum
Ahmet Davutoğlu'nun has adamının kafasına böyle dank etti! Ha şunu bileydin koçum

Medya

Ahmet Davutoğlu'nun has adamının kafasına böyle dank etti! Ha şunu bileydin koçum

Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan yerel seçimlerde 'iş birliği' açıklaması
Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan yerel seçimlerde 'iş birliği' açıklaması

Gündem

Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan yerel seçimlerde 'iş birliği' açıklaması

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Maraşlı46

Bölemediniz. İşte aklınız bu kadar. Beğenmediğiniz köylü sizlerden 50 yıl ilerde. 2071 'i düşünüyor. Siz kendinizi. Farkımız ve ferasetimizdir.

fetösavar

bu sağ seçmen- ne aşağılayıcı bir ifade... kendini ne zannediyor bu kendini bilmez, gurur kibir abidesi... geldiğin noktaya bir bak... hiç mi utanman yok. seni bir yerlerden alıp alayı vala içinde dünyaya sunan bir lidere yaptığına bak... sadece tek bir kelime sana uyar. yuh.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23