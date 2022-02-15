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Aktüel Ahmet Davutoğlu duyurdu: Hayatını kaybetti
Aktüel

Ahmet Davutoğlu duyurdu: Hayatını kaybetti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 22:45:00 -
Ahmet Davutoğlu duyurdu: Hayatını kaybetti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti.

Eşi Sare Davutoğlu'nun babası Misge'nin vefat ettiğini Twitter hesabından duyuran Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Muhterem kayınpederim Hulusi Misge, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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