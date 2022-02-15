Ahmet Davutoğlu duyurdu: Hayatını kaybetti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti.
Eşi Sare Davutoğlu'nun babası Misge'nin vefat ettiğini Twitter hesabından duyuran Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Muhterem kayınpederim Hulusi Misge, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."