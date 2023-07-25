Ahmet Davutoğlu çok fena yakalandı! Bakalım şimdi ne halt edecek

Salih Tuna, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı gizli mutabakatı "siyasi etik" bakımından yanlış bulan Ahmet Davutoğlu’nu fena yakaladı. “Oysa seçim öncesi ‘Ümit Özdağ ile fikirlerimizin uzlaşmıyor olması müzakere yapmayacağız anlamına gelmez’ diyen bizzat Davutoğlu'nun kendisiydi” hatırlatması yapan Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Sevgili Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı'nın organizatörlüğündeki malum Zoom toplantısını etik bulmamıştı.

Ablaları Akşener de Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı gizli mutabakatı etik bulmadı.

İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı kapsayan söz konusu mutabakatı Davutoğlu'nun partisi de "siyasi etik" bakımından yanlış buldu.

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Oysa seçim öncesi "Ümit Özdağ ile fikirlerimizin uzlaşmıyor olması müzakere yapmayacağız anlamına gelmez" diyen bizzat Davutoğlu'nun kendisiydi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan da muhaliflerin Halk TV'nin maruz kaldığı sansüre tepkisizliğini "etik" bulmadı.

Şöyle dedi: "Halk TV'ye sansür geldi. Ama bizim mahalle bunu görmedi, herhalde sıcaktandır..."

Yanlış anlaşılmasın, Halk TV'ye RTÜK'ten değil, CHP'den sansür geldi.

Çok tuhaf ama gerçek bu!

CHP geçen gün fonlamayı sonlandırdığını ilan ettiği Halk TV'yle ipleri hepten kopartınca olanlar oldu.

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Şu hâle bakar mısınız:

Muhaliflerin amiral gemisi Halk TV'nin CHP tarafından fonlandığı açık seçik ortaya çıktı ama koca memlekette "basın özgürlüğü" bakımından bunu "etik dışı" gören herhangi bir muhalif çıkmadı.

Kendilerinin dışındakileri "yandaşlıkla" yaftalayan da bunlardı. (…)”