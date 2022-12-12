Ahmet Davutoğlu CHP ve İP'in riyakarlığını itiraf etti! "Başörtüsü teklifi TBMM'den geçecek çünkü..."

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin üçüncü kuruluş yıl dönümünde gazetecilerle bir araya geldi. Davutoğlu'nun toplantıdaki açıklamalarını Murat Sabuncu aktardı.

Sabuncu, Davutoğlu'nun, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesini kapsayan anayasa teklifinin TBMM'den "referanduma gerek duymayacak bir oy ile" geçmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

İşte muhalefetin şeytani "başörtüsü" riyakarlığı!

Murat Sabuncu, Ahmet Davutoğlu'nun, 6'lı masanın seçmeni etkilemek için teklife evet diyeceğini itiraf ettiğini şu ifadelerle anlattı:

Murat Sabuncu şöyle konuştu:

"Davutoğlu, 'Meclis'ten hayır çıkmaz. İYİ Partili, CHP'li vekiller alana indiğinde 'ben başörtüye hayır demedim' demek ister. 400'ü aşan bir milletvekiliyle anayasa maddesi kabul edilirse bu sefer de biz çıkar deriz ki, bu şeref sayın Kılıçdaroğlu'na ait' dedi."