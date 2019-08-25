Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi

Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Üç kriterle yola çıkılacak; ahlak, liyakat, ehliyet; terörle iltisaklı olmamak, millet ve devlet için siyaset yapmak. Kadroda gençlere ve kadınlara ağırlık verilecek, her görüşten insan olacak” dedi.

Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Üç kriterle yola çıkılacak; ahlak, liyakat, ehliyet” dedi.

Yeni parti hazırlığı yapan Ahmet Davutoğlu'nun yol haritası belli oldu. Davutoğlu ile birlikte hareket eden AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kasım ya da Aralık ayında ‘Milli mutabakat metni' ortaya çıkacağını söyledi.

Özdağ, “81 ilde oluşturulan komisyonlar çalışmalarına devam edecek. Üç kriterle yola çıkılacak; ahlak, liyakat, ehliyet; terörle iltisaklı olmamak, millet ve devlet için siyaset yapmak. Kadroda gençlere ve kadınlara ağırlık verilecek, her görüşten insan olacak” dedi.

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kurulacak yeni parti hakkında Tarafsız Haber Ajansı'na konuştu.

Davutoğlu'nun Eylül ayında Manisa'da olacağını belirten Selçuk Özdağ, “Daha sonra Akdeniz'de Mersin, Adana ya da Antalya illerinden birini ziyaret edecek. Karadeniz'de bir takım ziyaretler yapacak. Buralarda konuşmalar yapacak. Artık yolun sonuna geliniyor. Eylül, Ekim ayı içerisinde bu konuşmalarını yaparken bir diğer çalışmalar da hızlı bir şekilde yapılacak” dedi.

Peki bundan sonra Davutoğlu'nun yol haritası nasıl olacak?

Özdağ, bu konuda şunları söyledi: “Yeni yıla girmeden önce bir karar verebilir diye düşünüyorum. Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye ekonomik olarak sıkıntılı. Türkiye dış politikada sıkıntılı. O nedenle insanlarımızı alternatifsiz bırakmamak lazım. AK Parti'den ümidini kesenlerin bir kısmı HDP'ye giderken bir kısmı CHP'ye bir kısmı başka yerlere gidiyor. O nedenle insanlarımızın yeni arayışlar içerisinde olduğu bir ortamda daha fazla kendilerini çaresiz bırakmayız. Bütün Türkiye'ye talibiz, bütün Türkiye'nin problemlerine talibiz. Her partinin ve seçmenlerinin oylarına talibiz.”

Özdağ, “Bir Milli Mutabakat Metni çıkabilir. Milli Mutabakat Metniyle beraber de ete kemiğe bürünebilir. Yolculuk bundan sonra daha anlamlı en azından gelecek tasavvurumuz daha da netleşir diye düşünüyorum” dedi.

Davutoğlu'nun Üç Kriteri

Bir yıldır Türkiye'nin her yerinde komisyonlar oluşturulduğuna dikkati çeken Özdağ, “81 vilayette komisyonlar oluşturuldu. Gönül Dostları Platformu, Şehir Dostları Platformu şeklinde platformlar oluşturuldu. Üç kriterimiz ne; bir ahlak, liyakat, ehliyet. İki terörle iltisaklı olmamak. Üç millet ve devlet için insanımız için siyaset yapmak. Kendisi için siyaset yapanlarla olmayacağız. Üç kriterle yola çıkıyoruz. Arkadaşlarımız da şehrin sosyoekonomik, sosyokültürel meselelerini, problemlerinin çözüm önerilerine çalışıyorlar” diye konuştu.

İnsan potansiyeli, insan hafızası, insan ismi havuzu oluşturduklarını anlatan Özdağ, şunları söyledi:

“Gençlere ve kadınlara çok önem veriyoruz. Sürprizlerimiz var. Hemen hemen her partiden sürprizlerimiz var. Kaliteli siyasetçiler tecrübesiyle, ismiyle, ahlakıyla, bilgisiyle; temiz kalmış, yıpranmamış sanki yeni ses gibi yeni yüz gibi hala tecrübeleriyle istifade edeceğimiz kişiler var. Türkiye sürprizlerimize hazır olsun.”