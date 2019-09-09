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Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...

AK Parti’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ahmet Davutoğlu ve ekibinde hareketlilik yaşanıyor. Tebligatın ulaştığı Davutoğlu ve Üstün, savunma yapıp yapmayacaklarını karar vereceklerini söylerken Özdağ ise youtube kanalı üzerinden savunma yapmak istediğini belirtti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:28
Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...

AK Parti’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’e tebligatlar ulaştı. Davutoğlu ekibinin tebligatların tamamı ulaştıktan sonra yapacakları toplantıda savunma yapıp yapmamaya karar vermesi bekleniyor. İhracı istenen siyasetçilerden Selçuk Özdağ, alacakları ortak karara uyacağını ama gidip 10-12 saat sözlü bir savunma yapmak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yeni parti kuracağı uzun süredir konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 3 eski milletvekilini 2 Eylül’deki toplantısında “kesin ihraç” istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na (MDK) sevk etti.

"117. maddenin 7. fıkrası"

MYK’nın ihraç kararı savunma yapmaları için ilgili 4 siyasetçiye gönderildi. Tebligatlar eski Başbakan Davutoğlu ve eski Genel Başkan Yardımcısı Üstün’e ulaştı.

Edinilen bilgiye göre 4 siyasetçi AK Parti tüzüğünün kesin ihraçları düzenleyen 117. maddesi 7 fıkrasındaki “Parti Yöneticileri, Üyeleri veya Parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak” ile suçlanıyor.

Ancak gelen tebligatlar tüm yönleriyle incelenecek, farklı suçlamalar olup olmadığına bakılacak. Bunun için Ankara ya da İstanbul’da çarşamba günü (11 Eylül 2019) bir toplantı yapılması bekleniyor. Toplantıda ihraç kararlarıyla ilgili yazılı-sözlü savunma, savunma yapmama ile savunma yapılmayacaksa bunun gerekçelerini basın toplantısı ile açıklama gibi seçenekler masaya yatırılacak. Alınacak tutumun da bir basın toplantısı ile açıklanması bekleniyor.

Disiplin Kuruluna gidip 10-12 saat konuşmak isterim

İhracı istenen siyasetçilerden, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “Benim gönlümden geçen AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna giderek 10-12 saatlik bir konuşma yapmak. Arkadaşlarla yaptığımız toplantıda da karar böyle çıkarsa disiplin kuruluna giderek konuşmamı da kaydedip, youtube kanalımdan da canlı yayınlayarak savunma yapmak istiyorum” dedi.

Özdağ'ın tebligatı henüz ulaşmadı

Özdağ, tebligatın 5 gün geçmesine karşın henüz kendisine ulaşmamasını da espriyle değerlendirdi, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygun olmadığı bize yapılan tebligatların gecikmesinden de belli oluyor. Bürokrasi, devlet kurumları çok hızlı çalışacak demişlerdi. Bakıyorsunuz geçen perşembe gönderilmiş, 5 günde gelmemiş. Uçacağız denildi ama bir posta bile uçurulamadı. Bu da sistemin sıkıntısına işaret. İflasın örneklerinden biri” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:28
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Selçuk Özdağ

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