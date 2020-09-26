Ahmet Davutoğlu bakın kimi aradı!

6-8 Ekim Kobani olaylarının yaşandığı dönem başbakanlık görevinde olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın TBMM'deki uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı aradı, gözaltılara ilişkin “geçmiş olsun” dileğinde bulunmaya kalktı.

2014-2015 seneleri arasında yaşananların çok boyutlu olduğunu, bu kapsamda 6-8 Ekim’deki olayların da konuşulması gerektiğini ileri süren Ahmet Davutoğlu, "yaşananların ülkeye zarar verdiğini ve Türkiye’yi hukuk devletine götürecek adımlar atılması gerektiğini" ileri sürdü.

Davutoğlu, HDP’lilere yapılan operasyondan sonra Eş Genel Başkan Mithat Sancar’ı aradı.

HDP’den yapılan açıklamaya göre Sancar görüşmede, geçmiş dönemle ilgili kapsamlı bu muhasebeye hazır olduklarını ileri sürerek kapsamlı bir yüzleşmenin taraftarı olduklarını savundu.

Davutoğlu'ndan skandal ifadeler: Hukuki değilmiş!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’ye “geçmiş olsun” dileğinde bulunmaya kalkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise özellikle 2014-2015 tarihleri arasında yaşananların çok boyutlu olduğunu söyleyerek, “6-8 Ekim’deki olayların da konuşulması gerektiğini” söyledi. Yapılanın hukuki olmadığını iddia etmeye kalkan Davutoğlu, yaşananların ülkeye zarar verdiğini ve "Türkiye’yi hukuk devletine götürecek adımlar atılması gerektiğini" söyledi.