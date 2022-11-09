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Siyaset Ahmet Davutoğlu: AK Parti'nin tavrı doğrudur!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu: AK Parti'nin tavrı doğrudur!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Partili heyetin HDP'ye gerçekleştirdiği anayasa değişikliğiyle ilgili ziyaretinin doğru olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 16:56:00 - 2022-11-09 17:03:25
Ahmet Davutoğlu: AK Parti'nin tavrı doğrudur!

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran ve CHP ile ittifak yapan Ahmet Davutoğlu, başörtüsüne ilişkin anayasa çalışmasıyla ilgili AK Partili heyetin HDP ile görüşmesinin doğru olduğunu söyledi.

Başörtüsünü güvence altına alacak anayasa değişikliği teklifi ile ilgili AK Parti heyeti, Meclis'te grubu olan partilere ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Heyetin son olarak HDP'ye yaptığı ziyarete ilişkin CHP ve İYİ Parti tarafından kara propaganda yürütülmesine karşın Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nda çatlağa neden olacak açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu: AK Parti'nin tavrı doğrudur!

Davutoğlu, AK Parti heyetinin ziyaretinin de, “Son derece doğal ve doğrudur” diyen Bahçeli’nin tavrının da doğru olduğunu ifade etti.

Ziyaretin, siyasetin normalleşmesine katkıda bulunacağını belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

"En baştan ifade etmek isterim ki, AK Parti heyetinin ziyareti de Sayın Bahçeli’nin tavrı da doğrudur ve siyasetin normalleşmesine katkıda bulunacaktır. Biraz önce de zikrettiğim gibi, bir insan hakkı meselesi olarak gördüğümüz başörtüsü özgürlüğü ile ilgili anayasal bir teminatın bütün partilerin tam mutabakatı ile çıkması gereklidir ve bu çerçevede HDP dahil bütün partilerle temas son derece doğal ve doğrudur."

 

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