Ahmet Davutoğlu, 6’lı masanın şamar oğlanı

YENİ AKİT ANKARA

6’lı masada kaynayan kazanı ve dönen fırıldakları Akit’e değerlendiren AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu şunları dile getirdi:

Masa darmadağın olacak

“Kendi içlerinde 6’lı masa oluşturulurken, bir kere HDP ile ilgili net tavır ortaya koyamadılar. HDP’yi masanın altına sakladılar, güya onu göstermeden o ortaklığı yok saymaya çalıştılar. Ama önceki gün HDP Eş Başkanı bu konuda açıklama yaparak, ‘Biz 7 parti, iktidarı değiştirmek için mücadele ediyoruz’ dedi. Şimdi bu açıklama bizim söylediğimiz malumun ilanıdır. Öte yandan; Gültekin Uysal’ın söylediği olay ise tamamen içlerinde bir huzursuzluk olduğunu, bir anlaşmazlık olduğunu ortaya koyuyor. Bunun için de 6’lı masanın bu ülkeye bir hayrı olmayacağını, bu çıkışları da ortaya koyuyor. Onun için önümüzdeki günlerde 6’lı masa diye bir şey kalmayacak. Dağılır. Zaten daha Cumhurbaşkanı adayını bile tespit edemiyorlar. Bu konuda ciddi sıkıntıları var. Ben önümüzdeki günlerde 6’lı masanın dağılacağını görüyorum.”

Sadece kuru görüntü veriyorlar

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de şunları ifade etti: “Türkiye’nin ilerlemesini istemeyenler, Türkiye’nin gelişmesini istemeyenlerin de bu masayla ilişkili olduğunu düşünüyorum. PKK terör örgütü ile arasına mesafe koymayı başaramamış bir siyasi parti olan HDP ile aynı masada oturamayan fakat aynı ittifak içinde olan kendini milliyetçi muhafazakar olarak tanımlayan partiler o masada var. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da, ‘Biz 7 parti’ diyerek açıkladı. Milletimiz bu oyunu net şekilde görüyor. Erdoğan ve Cumhur İttifakı her şeye rağmen önümüzdeki seçimlerde milletimizin desteği ile galip gelecektir. 7 benzemezin bir arada olduğu masada, bir aradaymış gibi görüntü verme çabası, zaten çatlak var, ayrılık var, bir arada da değiller. Sadece masaya oturup masanın etrafında bir arada fotoğrafı verme gayreti içerisindeler.”