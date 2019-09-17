Ahmet Çakar’dan hakemlere çarpıcı sözler! ‘Eğer biriniz VAR’a gidip…’

Spor yorumcusuAhmet Çakar, Beyaz TV'de Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı ve yaşanan pozisyonları değerlendirdi.

İşte Ahmet Çakar'ın sözleri...

Fenerbahçe, Altay'la şampiyon olamaz

"Ersun Yanal’ın hatası, ne kaleci Altay, ne Harun, Volkan’ın sol bacağı etmezler. Altay Başakşehir maçında da hatalıydı. Bugün de ilk gol öyleydi. Altay gelecekte belki çok iyi kaleci olabilir ama şu anda Fenerbahçe, Altay’ın tecrübesiyle şampiyon olamaz. Ersun Yanal Sadık’ı kafasına silah dayadılar da öyle mi aldılar? Serdar’ı zorla mı aldın?

Kural hatası yok

Bu pozisyonda kural hatası falan yok. Burada hakemin müthiş bir pozitif uygulaması var. Mesela her faul atışında oyuncuların toptan 9 metre uzaklıkta olması lazım. Ancak çabuk kullanırsan daha yakın olabilirler. Cisse burada yavaş yavaş ceza sahasından çıkarken, Altay topu alıp hemen Jailson'a atıyor. Altay çabuk kullanacak diye Cisse dışarı çıkmak için depar atmak zorunda değil. Tertemiz bir gol, kural hatası yok. Hatta hakemin mükemmel bir kural uygulaması var.

Hakemlere 'VAR'a giderseniz, ceza alırsınız' denmiş

Maçta büyük bir sıkıntı vardı. Benim şahsi görüşüm, Alanya’nın 2, Fenerbahçe’nin 1 penaltısı var. Bu MHK, hakemlere 'Eğer biriniz VAR'a bakıp kararınızı değiştirirseniz, ceza alırsınız' dedi. Bu yüzden artık VAR'a gitmiyorlar. Bir pozisyon var, bu nasıl penaltı değil biri bana bunu anlatsın. Cisse havaya çıkarken önce çekilip sonra itiliyor. Her şeyi VAR’a sokmayın zihniyeti Türk futbolunu birbirine sokacak.

Fenerbahçe'nin Vedat’ı satması şampiyonluğu satması demektir

Diyelim çok iyi oynadı, gol attı. İzlemeye gelenler Vedat Muriqi’i çok beğendi. Methiyeler düzdüler ve rapor ettiler. Ne yapacak, Vedat Muriqi’i mi satacak Fenerbahçe? Fenerbahçe’nin Muriqi’i satması şampiyonluğu satması demektir. Vedat Muriqi seneye Manchester United’a falan giderse, zaten yüzde 99 Fenerbahçe’de iyi performans göstermiş ve takımı da şampiyon olmuş demektir."