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Ahmet Çakar'dan Galatasaray değerlendirmesi: Cüneyt Çakır 1 Antalyaspor 0

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Galatasaray Antalyaspor maçını yöneten Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi.

07 Ekim 2018 Pazar 00:10
Ahmet Çakar'dan Galatasaray değerlendirmesi: Cüneyt Çakır 1 Antalyaspor 0

Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar sosyal medya hesabından ses getirecek bir paylaşımda bulundu.

İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı;

Maçtan sonra karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakkında paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Maçın gerçek sonucu. VAR ve Cüneyt Çakır 1-Antalyaspor 0" ifaderini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 00:10
  1. Ahmet Çakar
  2. Galatasaray
  3. Cüneyt Çakır
  4. Antalyaspor
  5. VAR sistemi

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