Ahmet Çakar'dan Galatasaray değerlendirmesi: Cüneyt Çakır 1 Antalyaspor 0

Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar sosyal medya hesabından ses getirecek bir paylaşımda bulundu.

İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı;

Maçtan sonra karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakkında paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Maçın gerçek sonucu. VAR ve Cüneyt Çakır 1-Antalyaspor 0" ifaderini kullandı.