Ahmet Çakar'dan Galatasaray değerlendirmesi: Cüneyt Çakır 1 Antalyaspor 0
Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Galatasaray Antalyaspor maçını yöneten Cüneyt Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi.07 Ekim 2018 Pazar 00:10
Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar sosyal medya hesabından ses getirecek bir paylaşımda bulundu.
İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı;
Maçtan sonra karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakkında paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Maçın gerçek sonucu. VAR ve Cüneyt Çakır 1-Antalyaspor 0" ifaderini kullandı.
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