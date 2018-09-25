Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 80. dakikasında Andre Ayew ve Atiba Hutchinson arasında yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.

Hakem yorumcuları Ahmet Çakar ve Bünyamin Gezer, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin hakem hatasıyla iki puan kaybettiğini iddia eden Çakar, "Fenerbahçe maçı hakemle kaybetti. Maçı VAR hakemi Halis Özkahya belirledi. Atiba'nın top eline çarpıyor. Penaltıyı vermeliydi" ifadelerini kullandı.