Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'VAR Fenerbahçe'ye var ama Bursaspor'a yok...'

Eski hakemlerden Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Fenerbahçe Bursaspor maçını yorumladı.

İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları:

VAR sistemi maalesef daha ilk haftadan patladı. Son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı.VAR hakemleri de aynı görüşte ki umut meler e tekrar izle dediler.Ama VAR Fenerbahçe ye var ama Bursaspor a YOK...