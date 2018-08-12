THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'VAR Fenerbahçe'ye var ama Bursaspor'a yok...'

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar Fenerbahçe Bursaspor karşılaşmasında yaşanan tartışmalı pozisyonu çok sert bir dille eleştirdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 01:23
Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'VAR Fenerbahçe'ye var ama Bursaspor'a yok...'

Eski hakemlerden Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Fenerbahçe Bursaspor maçını yorumladı.

İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları:

VAR sistemi maalesef daha ilk haftadan patladı. Son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı.VAR hakemleri de aynı görüşte ki umut meler e tekrar izle dediler.Ama VAR Fenerbahçe ye var ama Bursaspor a YOK...

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 01:23
  1. Ahmet Çakar
  2. Fenerbahçe
  3. Bursaspor
  4. Var hakemleri
  5. VAR sistemi
  6. Video Yardımcı Hakem (VAR)
  7. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir dönem Galatasaray forması giyiyordu! Şimdi TFF 3.Lig'e transfer oldu
    1. Bir dönem Galatasaray forması..
    2. Rizespor Teknik Direktörü İbrahim..
    3. Volkan Demirel: VAR güzel uygulama...
    4. Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu:..
    5. 4 gollü maç! Cenk Tosun'lu Everton...
    6. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Bursaspor..
    7. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    8. Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'VAR..
    9. Phillip Cocu Bursaspor maçını..
    10. İlginç iddia: Türkiye, ABD'ye karşı..
    11. Bursaspor'dan Ali Koç'a çok sert..
    12. Çiftlikte feci yangın! Onlarca hayvan..
    13. Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    14. Denizli'de baba dehşeti: Eşini ve..
    15. FETÖ'nün Aydın'daki kasası hücre..
    16. İran'dan Amerika'ya sert tepki:..
    17. İran'dan Türkiye'ye destek mesaj
    18. Andre Silva kiralık olarak Sevilla'da
    19. AK Parti'den sert Kılıçdaroğlu..
    20. Fenerbahçe'den Benfica'ya gözdağı: 2-1
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki
    Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı