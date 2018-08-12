Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'VAR Fenerbahçe'ye var ama Bursaspor'a yok...'
Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar Fenerbahçe Bursaspor karşılaşmasında yaşanan tartışmalı pozisyonu çok sert bir dille eleştirdi.12 Ağustos 2018 Pazar 01:23
Eski hakemlerden Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Fenerbahçe Bursaspor maçını yorumladı.
İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları:
VAR sistemi maalesef daha ilk haftadan patladı. Son saniye pozisyonu elle oynama ve penaltı.VAR hakemleri de aynı görüşte ki umut meler e tekrar izle dediler.Ama VAR Fenerbahçe ye var ama Bursaspor a YOK...
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