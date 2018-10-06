THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yönetime sert sözler! 'Volkan Demirel'e yapılan ihanettir...'

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi çok sert bir dille eleştirdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 02:31
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yönetime sert sözler! 'Volkan Demirel'e yapılan ihanettir...'

Twitter'dan paylaşımda bulunan Ahmet Çakar, Fenerbahçe yönetimini eleştirdi ve şu paylaşımı yaptı;

''ŞİDDETLE KINIYORUM''

''Fenerbahçe ye 15 yıl hizmet vermiş ve bu kötü tabloda diğer tüm oyunculardan da az sorumluğu bulunan Volkan Demirel in kadro dışı bırakılması kolaycılıktır ,adam satmadır,günah keçisi uydurmaktır. Şiddetle kınıyorum... Volkan'a yapılan ihanettir, utanç vericidir.''

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 02:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'den şampiyonluk sözleri!
    1. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    2. Şenol Güneş onayladı! Cenk Tosun..
    3. Rıdvan Dilmen: Galatasaray bu yıl..
    4. Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yönetime..
    5. Hulusi Akar'dan ABD ve PKK'ya net..
    6. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Milli..
    7. Hollanda'da İslam karşıtlığı dinmiyor!
    8. Skandal gezi: 7 yaşındaki miniklere..
    9. Pitbull ile avukat kaçırdığı iddia..
    10. Gemuhluoğlu anısına 'dostluk ve vefa'..
    11. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 kişi..
    12. Fransa sınır kontrollerini tekrar..
    13. AK Parti'den flaş karar! O başkan..
    14. ABD'de tüketici kredileri 3 ayın..
    15. FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına..
    16. İran'dan Netanyahu'ya sert yanıt!
    17. Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü..
    18. Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 16..
    19. İki Avrupa ülkesinden önemli anlaşma!
    20. Terör örgütü avukatı Ömer Kavili..
    Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
    Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
    Bomba iddia! Doğruysa büyük kriz çıkar
    Bomba iddia! Doğruysa büyük kriz çıkar
    Alçı, “Burnuma pis kokular geliyor” dedi ve ekledi: Suudi gazeteci Kaşıkçı, Gülen’e karşı bir koz mu?
    Alçı, “Burnuma pis kokular geliyor” dedi ve ekledi: Suudi gazeteci Kaşıkçı, Gülen’e karşı bir koz mu?
    Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!
    Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!
    ABD'liler anladı: Türkiye olmazsa bu iş olmaz
    ABD'liler anladı: Türkiye olmazsa bu iş olmaz

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Tekirdağ'da korkunç olay
    Tekirdağ'da korkunç olay
    Yalan haberin ardından RTÜK ceza kesmişti... Bunu da yaptı
    Yalan haberin ardından RTÜK ceza kesmişti... Bunu da yaptı