Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yönetime sert sözler! 'Volkan Demirel'e yapılan ihanettir...'

Twitter'dan paylaşımda bulunan Ahmet Çakar, Fenerbahçe yönetimini eleştirdi ve şu paylaşımı yaptı;

''ŞİDDETLE KINIYORUM''

''Fenerbahçe ye 15 yıl hizmet vermiş ve bu kötü tabloda diğer tüm oyunculardan da az sorumluğu bulunan Volkan Demirel in kadro dışı bırakılması kolaycılıktır ,adam satmadır,günah keçisi uydurmaktır. Şiddetle kınıyorum... Volkan'a yapılan ihanettir, utanç vericidir.''