Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yönetime sert sözler! 'Volkan Demirel'e yapılan ihanettir...'
Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi çok sert bir dille eleştirdi.06 Ekim 2018 Cumartesi 02:31
Twitter'dan paylaşımda bulunan Ahmet Çakar, Fenerbahçe yönetimini eleştirdi ve şu paylaşımı yaptı;
''ŞİDDETLE KINIYORUM''
''Fenerbahçe ye 15 yıl hizmet vermiş ve bu kötü tabloda diğer tüm oyunculardan da az sorumluğu bulunan Volkan Demirel in kadro dışı bırakılması kolaycılıktır ,adam satmadır,günah keçisi uydurmaktır. Şiddetle kınıyorum... Volkan'a yapılan ihanettir, utanç vericidir.''
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