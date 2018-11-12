Ahmet Çakar'dan çarpıcı açıklama: Beşiktaş Türkiye'nin en kötüsü

Süper Lig 12. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Beyaz TV yorumcusuAhmet Çakar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ahmet Çakar, Beşiktaş - Sivasspor maçının ardından şunları söyledi:

"TALISCA VE CENK'İN YERİ DOLDURULAMADI"

Talisca'nın kaybını ve santrfor Cenk'in yokluğunu Beşiktaş dolduramadı. Hele hele Talisca'nın yeri dolduramadı. Takım yaşlı, motivasyon yaşlı. Türkiye'nin takım savunması anlamında en kötü takımı haline geldi

"BÖYLE GOL YERSEN SENİN HİÇ ŞANSIN YOK"

Beşiktaş. Sivasspor maçında yediğin ilk gole bak. Oğuzhan bomboş pozisyonda golü durduramadı. Böyle gol yersen senin hiçbir şansın yok.