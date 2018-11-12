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Ahmet Çakar'dan çarpıcı açıklama: Beşiktaş Türkiye'nin en kötüsü

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın kendi sahasında 2-1 mağlup olduğu Sivasspor maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 02:33
Ahmet Çakar'dan çarpıcı açıklama: Beşiktaş Türkiye'nin en kötüsü

Süper Lig 12. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Beyaz TV yorumcusuAhmet Çakar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ahmet Çakar, Beşiktaş - Sivasspor maçının ardından şunları söyledi:

"TALISCA VE CENK'İN YERİ DOLDURULAMADI"

Talisca'nın kaybını ve santrfor Cenk'in yokluğunu Beşiktaş dolduramadı. Hele hele Talisca'nın yeri dolduramadı. Takım yaşlı, motivasyon yaşlı. Türkiye'nin takım savunması anlamında en kötü takımı haline geldi

"BÖYLE GOL YERSEN SENİN HİÇ ŞANSIN YOK"

Beşiktaş. Sivasspor maçında yediğin ilk gole bak. Oğuzhan bomboş pozisyonda golü durduramadı. Böyle gol yersen senin hiçbir şansın yok.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 02:33
  1. Ahmet Çakar
  2. Beşiktaş
  3. Sivasspor
  4. Süper Lig

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