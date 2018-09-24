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Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in küfre karşıyım lafına inanmıyorum

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında ses getirecek ifadelerde bulundu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:41
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in küfre karşıyım lafına inanmıyorum

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçtan önce Şenol Güneş, Sarpsborg maçındaki sonraki hareketi Türkiye'nin gündemine oturdu. Şenol Güneş, "küfürü onaylamam söz konusu olamaz" dese de Ahmet Çakar ve Sinan Engin konu hakkında farklı düşüncelerini dile getirdi.

Ahmet Çakar: "Şenol Güneş tabii ki küfrü duydu ve şeklen onayladı. Şenol Güneş küfrü sevmeyen bir adam değil, ben birçok maçta hakeme ve rakibe küfür ettiğini gördüm. Şenol Güneş'in küfrü duymadım, küfre karşıyım lafına inanmıyorum. Bu çok büyütülecek bir olay da değil. Türkiye'de en fazla küfrü yemiş adam benim. 50 bin kişilik statlarda çok küfür yedim"

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 12:41
  1. Ahmet Çakar
  2. Şenol Güneş
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe

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