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Spor Ahmet Çakar hakemlere ateş püskürdü
Spor

Ahmet Çakar hakemlere ateş püskürdü

Yeniakit Publisher
2023-08-22 01:58:00 -

Samsunspor ve Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı yorumlayan futbol yorumcusu Ahmet Çakar, hakemlere sert tepki gösterdi.

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golüne ilişkin eleştirilerde bulundu. Çakar, "Türk hakemleri o kadar cahil ki...Fenerbahçe'nin ofsayt diye sayılmayan golü tam bir cehalet bilgisizlik ürünü" dedi.

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında iptal olan golüne dair açıklamalarda bulundu. Hakemleri sert şekilde eleştiren Çakar, pozisyonun ofsayt olmadığını dile getirdi.

"Türk hakemleri o kadar cahil ki"

Hakemleri sert eleştiren Çakar, "Türk hakemleri o kadar cahil ki. Fenerbahçe'nin ofsayt diye sayılmayan golü tam bir cehalet bilgisizlik ürünü" dedi.

"Nasıl ofsayt?"

Pozisyonu değerlendiren Çakar, Tadic ofsayt doğru, top dönüyor ve top Samsunspor'un mutlak kontrolüne geçtikten sonra Samsunspor topu kaptırıyor ve gol oluyor. Nasıl ofsayt?. Allah ligimizin yardımcısı olsun" dedi.
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