Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni hocasını söyledi

Tarihinin en kötü lig başlangıcını yapan Fenerbahçe'de Cocu'nun koltuğu sallanırken eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, "Bu boş sallama bir haber değildir. Almanya'dan çok güvendiğim birinden geldi. Tayfun Korkut'un yüzde 99 Fenerbahçe'nin hocası olacağını öğrendim. Tayfun hoca da istiyor ancak bazı İspanyol kulüplerin de istediği söyleniyor" şeklinde konuştu.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Çakar, ''Aldığım bilgiye göre Fenerbahçe'nin yeni hocası Tayfun Korkut olacak. Köln Spor Akademisi'nin test çalışmasına göre, Tayfun Korkut küme düşme hattındaki takımları yukarı çıkarabilen bir teknik direktör." dedi.

STUTTGART İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Tayfun Korkut, Bundesliga'da ilk 7 haftada 5 puan toplayarak son sırada bulunan Stuttgart ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

2 Nisan 1974 doğumlu olan Tayfun Korkut, bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formasını giymişti. Korkut, bir dönem de İspanya'da Nihat Kahveci ile birlikte Real Sociedad formasını terletmişti.