Ahmet Çakar 'Çok büyük tutuklamalar olacak' diyerek duyurdu: O isimlere operasyon yapılacak

Türk futbolunda yaşandığı iddia edilen 'bahis şikesi' konusuna değinen Ahmet Çakar, FIFA'nın bu durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Operasyon yapacaklar

FIFA'nın çok yakın zamanda Türk liglerine operasyon yapacağını söyleyen Ahmet Çakar, tutuklamaların da olacağını iddia etti.

İşin içinde hakemler de var

İşin içinde hakemlerin de olduğunu söyleyen Ahmet Çakar, "Murat Sancak bunu zaten belgeleriyle açıkladı. Küçük kasabalarda oynanan maçlarda hakemleri birileri tutuyor veya o maça atıyor. En az 5 sarı kart isteyip, beraberlik talebinde bulunuyorlar. Bu yaklaşık 30 kat para kazandırıyor. Büyük bir çete söz konusu." açıklamasını yaptı.

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