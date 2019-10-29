Ahmet Amca’yı rahmetle anıyoruz
Salih bir Müslüman ve dürüst bir insan olarak çevresinde tanınan, gazetemizin kurucusu Ahmet Karahasanoğlu’nu ebediyete uğurlanışının 22. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyoruz.
Haber Merkezi
Gazetemizin İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu, Yazı İşleri Müdürümüz Ali Karahasanoğlu’nun babası ve gazetemizin kurucusu Ahmet Karahasanoğlu’nu Hakk’a irtihalinin 22. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.
Salih bir Müslüman ve dürüst bir insan olarak çevresinde tanınan Ahmet Karahasanoğlu aynı zamanda Akit Gazetesi’nin kurucusuydu. Ahmet amca, gazetede çalışanlarla sık sık sohbet eder ve ufuk açıcı tavsiyelerde bulunurdu. ‘İşinizle birlikte pişin’ sözleriyle gazete çalışanlarının hafızasına kazınan Ahmet amca, müşfik tavırlarıyla medya mensuplarının gönlünde mümtaz bir yer edindi. Ömrünü hakikat mücadelesine adayan ve Müslümanların medyada gür bir sesi olmasında büyük emeği geçen Ahmet Karahasanoğlu, 29 Ekim 1997'de ebedi aleme göçmüştü.