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Ahmet Amca’yı rahmetle anıyoruz

Salih bir Müslüman ve dürüst bir insan olarak çevresinde tanınan, gazetemizin kurucusu Ahmet Karahasanoğlu’nu ebediyete uğurlanışının 22. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyoruz.

2019-10-29 09:33:00 - 2019-10-29 09:34:17
Ahmet Amca’yı rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

Gazetemizin İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu, Yazı İşleri Müdürümüz Ali Karahasanoğlu’nun babası ve gazetemizin kurucusu Ahmet Karahasanoğlu’nu Hakk’a irtihalinin 22. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

Salih bir Müslüman ve dürüst bir insan olarak çevresinde tanınan Ahmet Karahasanoğlu aynı zamanda Akit Gazetesi’nin kurucusuydu. Ahmet amca, gazetede çalışanlarla sık sık sohbet eder ve ufuk açıcı tavsiyelerde bulunurdu. ‘İşinizle birlikte pişin’ sözleriyle gazete çalışanlarının hafızasına kazınan Ahmet amca, müşfik tavırlarıyla medya mensuplarının gönlünde mümtaz bir yer edindi. Ömrünü hakikat mücadelesine adayan ve Müslümanların medyada gür bir sesi olmasında büyük emeği geçen Ahmet Karahasanoğlu, 29 Ekim 1997'de ebedi aleme göçmüştü.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Klm

Mevla Teala Ahmet amcaya gani gani Rahmet eylesin.. Ecmain...
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Murat

Allah gani gani rahmet eylesin nur içinde yatsın sevgili hasan abimizede aynı şekilde Rabbim rahmet eylesin ve bu yolda ebdiyete intikal etmiş tüm din karseşlerimize de Rabbimiz rahmet ve mağfiret eylesin inşaAllah
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