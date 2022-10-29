Ahmet Amca’yı rahmet ve minnetle anıyoruz

Gazetemiz kurucusu Ahmet Karahasanoğlu amcamızı, ebediyete irtihalinin 25’inci sene-i devriyesinde hayır dualarıyla yâd ediyoruz.

Ömrünü İslam davasına adadı

Geçtiğimiz Ağustos ayında ebediyete uğurladığımız merhum Mustafa Karahasanoğlu ile Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun babası Ahmet amca, ömrünü İslam hakikatlerine adayan salih bir Müslüman ve ihlâslı bir dava adamıydı. Karahasanoğlu, 29 Ekim 1997 yılında ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Akit’in kurucusu Ahmet amca, gazete çalışanlarıyla sohbet eder, onlara yaptıkları işi, yazdıkları yazı ve çizdikleri sayfalara sevgilerini de katmalarını, aksi halde ortaya çıkacak işin tatsız-tuzsuz olacağını söylerdi.

İşinizi sevin, “doğru”dan hiç ayrılmayın

Ahmet amca, işleri bizzat takip eder, Akit çalışanlarına sürekli “İşinizi sevin, işinizle pişin. Doğrudan hiç ayrılmayın. Çünkü Cenab-ı Allah doğruların yardımcısıdır. Bunu sakın unutmayın” tavsiyelerinde bulunuyordu. Ahmet Karahasanoğlu amcamızı dar-ı bekâya irtihalinin 25’inci sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve hayır dualarıyla yâd ediyoruz.