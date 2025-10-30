Ahmet Amca’yı dualarla andık

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Yazılamayanları yazan, söylenemeyenleri söyleyen Akit’in manevi kurucusu Ahmet Karahasanoğlu, Hakk’a yürüyüşünün 28’inci yıl dönümünde dualarla anıldı. Akit Medya Grubu’nun merhum İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ile Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu’nun babası Ahmet amcamız için mevlidi şerif okutuldu. Programda Kur’an-ı Kerim’den aşrlar okundu, hatim duası ise Nusret Reşber Hoca tarafından büyük bir huşu içinde yapıldı. Merasime, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve yazarımız Ali Karahasanoğlu’nun yanı sıra Ahmet amcanın değerli torunları da katıldı. Ayrıca Yayın Kurulu Üyemiz Hasan Hüseyin Maden, Yazı İşleri Müdürümüz Şafak Bozkurt ve Akit Medya Grubu’nun yöneticileri ile çalışanları da bu anlamlı buluşmada yer aldı. Katılımcılar, merhumun anısına yapılan dualara eşlik ederek onun aziz hatırasını yâd etti ve Kur’an tilavetleriyle ruhuna dualar gönderdi. Diğer yandan 2022 yılının ağustos ayında ebediyete uğurladığımız merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ile gazetemize emek vermiş, vefat eden çalışma arkadaşlarımızı rahmet ve hayırla yâd ettik.