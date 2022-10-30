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Aktüel Ahmet Amca'yı dualarla andık
Aktüel

Ahmet Amca'yı dualarla andık

Akit Medya Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı merhum Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali Karahasanoğlu’nun babası Ahmet Karahasanoğlu, Hakk’a irtihalinin 25. sene-i devriyesinde merkez binamızın mescidinde düzenlenen mevlid programıyla dualarla yâd edildi. Akit Medya çalışanlarının da iştirak ettiği programda Kur’an okunup, hatim duası yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 10:00:00 -
Ahmet Amca'yı dualarla andık

HABER MERKEZİ

Akit Medya Grubu’nun merhum İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali Karahasanoğlu’nun babası ve Akit’in manevi kurucusu Ahmet Karahasanoğlu, Hakk’a irtihalinin 25. sene-i devriyesinde dualarla yâd edildi.

Dua ve hüzün bir arada

Yazılamayanları yazan, söyleyemeyenleri söyleyen Akit’in manevi kurucusu Ahmet Karahasanoğlu Hakk’a yürüyüşünün 25’inci yıldönümünde dualarla anıldı. Akit Medya Grubu’nun merhum İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ile Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun babası Ahmet amcamız için mevlidi şerif okutuldu. Merhum Mustafa Karahasanoğlu’nun oğulları Ahmet ve İbrahim Karahasanoğlu’nun da katıldığı mevlidde Kur’an-ı Kerim’den aşırlar okunarak, hatim duası edildi. Akşam namazını müteakiben okutulan mevlidi şerifin hatim duasını Nusret Rençber Hoca yaptı. Mevlide, Nuri Karahasanoğlu ve Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yanı sıra Yayın Kurulu Üyemiz Hasan Hüseyin Maden, Yazı İşleri Müdürümüz Mehmet Duvarbaşı, Akit Medya Grubu yöneticileri ve çalışanları katıldı. Programda, geçtiğimiz 13 Ağustos’ta ebediyete uğurladığımız merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu da hayırla yâd edildi.

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