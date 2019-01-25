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Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu nasıl son dakika Trabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı stres ve üzüntüye bağlı olarak yaşadığı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ahmet Ağaoğlu kimdir?

25 Ocak 2019 Cuma 16:38
Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu nasıl son dakika Trabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı stres ve üzüntüye bağlı olarak yaşadığı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ahmet Ağaoğlu kimdir?

Trabzonspor'da oldukça yoğun ve stresli günler geçiren başkan Ağaoğlu, aşırı stres ve üzüntüye bağlı olarak yaşadığı kilo kaybından dolayı kendisini kötü hissetti ve yakınları tarafından Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Ağaoğlu kimdir?

Ahmet Ağaoğlu, Trabzon’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. Ahmet Ağaoğlu’nun iş adamı Ali Ağaoğlu ile hiçbir akrabalığı yoktur. 

Ancak Kabataş Erkek Lisesinde birlikte okumuşlardır. Ahmet Ağaoğlu, uzak yol gemi kaptanıdır. Ahmet Ağaoğlu 1996 yılında Klassis Golf Kulübü’nde golf oynamaya başladı. 2000 yılında Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. 2004 yılına kadar bu görevde kalan Ahmet Ağaoğlu, Golf Milli Takımı'nın kurulmasındaa etkin rol oynamıştır. 

2004 yılında, Türkiye'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle 4 Yılda 100 Golf Sahası kampanyasının başlatılmasına ön ayak olan Ağaoğu, Golf’ü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı. 

2004 yılının sonunda yeniden Federasyon Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde Türkiye Golf Milli Takımı önemli başarıları yaşadı. 2000 yılında 70 civarında olan lisanslı sporcu sayısı 2009 yılında 5,500'e çıktı. 

2008 yılı sonunda yeniden 4 yıllığına Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. 1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor Yönetimi'nde idarecilik yapan Ağaoğlu 2000-2002 yılları arasında Özkan Sümer döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 

Ahmet Ali Ağaoğlu, 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan Trabzonspor Kulübü'nün 73. Genel Kurulu'nda rakibi Metin Kaya'yı geride bırakarak Trabzonspor'un yeni başkanı olmuştur. İngilizce bilen Ağaoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır 

 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 16:38
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