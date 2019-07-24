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Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman’dan gazetecilere sürpriz

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor’da, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavili takımı takip eden basın mensuplarının basın bayramını kutlayarak sürpriz yaptı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:48
Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman’dan gazetecilere sürpriz

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor’da, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavili takımı takip eden basın mensuplarının basın bayramını kutlayarak sürpriz yaptı.


Trabzonspor’un Avusturya kampında Başkan Ahmet Ağaoğyu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, kampı takip eden Türk gazetecilere sürpriz yaptı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, gazetecilerin tek tek basın bayramını kutlarken kendilerine çikolata takdim ettikten sonra bir arada fotoğraf çektirdiler.



Başkan Ağaoğlu kamptan ayrılıyor


Trabzonspor’un Avusturya kampı nedeniyle ilk günden itibaren takımla birlikte olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, yarın akşam oynanacak hazırlık maçından sonra Türkiye’ye dönecek. Kampta kaldığı süre içinde bordo-mavilifutbolcularla yakından ilgilenen ve kampın adeta moral kaynağı olan Başkan Ağaoğlu’nun yapılacak muhtemel transferlerle ilgili olarak Teknik Direktör Ünal Karaman ile dün yaptığı görüşme sonrasında böyle bir karar aldığı öğrenildi.



Taktik çalışması yaptılar


Trabzonspor Avusturya kampının 4 gününü tek antrenman yaparak geçirdi. Kamp yapılan otelin sahasında saat 18.00’de gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk bölümünde kaleciler antrenör Metin Aktaş tarafından ayrı bölgede çalıştırılırken, diğer futbolcular yarı sahada pasa dayalı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde ise yarı sahada kenarlardan getirilen toplarla gol çalışması yapan bordo-mavili takım antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.



Ünal Karaman uyardı


Antrenmanın bitmesinin ardından ekstra çalışma yapan oyuncuları gören Karaman, yarın yapacakları hazırlık maçı nedeniyle yorgun olan oyuncularını dinlenmeye geçmeleri için uyardı. İlk uyarısını yardımcı antrenörü vasıtasıyla düdükle yapan Karaman, daha sonra oyuncularına kendi seslendi. Bu uyarı sonrası bazı oyuncuların moralinin bozulduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:48
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